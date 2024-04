EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

Neue Studie von ISG: q.beyond als Microsoft-Leader bestätigt q.beyond ist erneut "Leader" bei "Microsoft 365 Services Mittelstand" und "SAP on Azure Services"

Erstmals "Rising Star" bei "Power Platform Services" und "Generative AI Services for the Microsoft Clouds"

Kombination aus Beratungs- und Betriebs-Know-how zahlt sich aus Köln, 30. April 2024 - Im neuen Anbietervergleich "ISG Provider LensTM Microsoft Cloud Ecosystem 2024" ist die q.beyond AG zum zweiten Mal in Folge als "Leader" in den beiden Marktkategorien "Microsoft 365 Services Mittelstand" und "SAP on Azure Services" ausgezeichnet worden. In zwei weiteren Segmenten, "Power Platform Services" und "Generative AI Services for the Microsoft Clouds", hat q.beyond zudem erstmals den Status "Rising Star" erreicht. ISG zufolge handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Zudem sieht ISG die q.beyond AG bei "Managed Services for Azure für den Mittelstand" nun als "Market Challenger" mit einer besonders hohen Wettbewerbsfähigkeit. ISG ist ein führendes globales Marktforschungs- und Analystenhaus im Technologiesegment. Die aktuelle Studie vergleicht die Leistungen von Microsoft-Serviceanbietern in den verschiedenen Teilmärkten des Ökosystems von Microsoft und unterstützt auf diese Weise Entscheidungsträger bei ihrer Servicebeschaffung. "Passgenaue Services und klare Roadmaps" Im Marktsegment "SAP on Azure Services" hat sich q.beyond den "Leader"-Status ISG zufolge vor allem durch eine vielseitige SAP-Expertise, innovative Lösungen für die Lieferkette sowie einen Fokus auf Sicherheit und Compliance verdient. "q.beyond steht für Exzellenz in der digitalen Transformation und begleitet Unternehmen mit führender SAP-Expertise und zukunftsweisenden Sicherheitsstandards nahtlos in die Cloud", fasst Axel Oppermann, leitender Analyst bei ISG und federführender Autor der Studie, die Bewertung zusammen. "Die Lösungen von q.beyond in diesem Marktsegment setzen Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit." In ihrer Begründung für den "Leader"-Status bei "Microsoft 365 Services Mittelstand" hebt ISG hervor, dass q.beyond "über einen klaren Marktüberblick und tiefes Kundenverständnis" verfüge. Zudem kombiniere der IT-Dienstleister technisches Know-how mit Methodenkompetenz, sodass Kunden dadurch von "passgenauen Services, klaren Roadmaps und Verlässlichkeit" profitierten. Kombination aus hochsicheren Lösungen und Compliance Diese Kombination aus hochsicheren Lösungen mit der Fähigkeit, eine Brücke zwischen Security sowie Compliance und Entwicklung zu schlagen, brachte q.beyond in diesem Jahr erstmals den Status "Rising Star" im Marktsegment "Power Platform Services" ein. Die Stärken des Unternehmens liegen demnach vor allem in seinen vielfältigen Automatisierungslösungen, in seinem End-to-end-Serviceangebot von der Presales-Beratung über die Implementierung bis hin zu Schulung und Betrieb oder auch in individuellen Kundenlösungen. Im Microsoft-Teilmarkt "Generative AI Services for the Microsoft Clouds" ist q.beyond der einzige Anbieter, der als "Rising Star" ausgezeichnet wurde. Auch hier haben vor allem innovative Sicherheits- und Compliance-Lösungen sowie die kombinierte Beratungs- und Umsetzungskompetenz zur Auszeichnung geführt. Die ISG-Analysten heben zudem den "klaren Blick auf die Markttrends im Bereich generative KI" hervor. Von der Planung bis zur Umsetzung "Cloud, KI und Security sind aktuell die herausragenden Themen, die unsere Kunden und uns umtreiben. Es freut uns daher ganz besonders, dass ISG in ihrer aktuellen Marktstudie unsere Services in diesen Bereichen ausgezeichnet hat", sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Zudem bestätigen die Auszeichnungen einmal mehr den Erfolg unseres strategischen Ansatzes, unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Das umfasst neben der Implementierung und dem Betrieb von IT-Services auch die vorherige Evaluation und die Beratung." In IT-Modernisation-Workshops nehmen die Kunden und q.beyond die jeweils aktuelle IT-Situation auf, bewerten diese und definieren gemeinsam, wie die künftige IT-Landschaft aussehen soll. Der IT-Dienstleister ist zudem ausgewiesener Microsoft-Lösungspartner und verfügt im Microsoft Cloud Partner Program (MCPP) über fünf Auszeichnungen sowie fünf Siegel für nachgewiesene Spezialisierungen. Weitere Informationen sowie die gesamte Studie erhalten Interessierte unter diesem Link: https://www.qbeyond.de/isg24/





Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data-Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions#

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



