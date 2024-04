Er schlief im Auto, duschte in der Fabrik und aß im Pausenraum - alles, um länger für Tesla arbeiten zu können. Jetzt wurde Nico Murillo kommentarlos gefeuert. Von seiner Kündigung erfuhr er am Fabriktor - seine Story geht viral. Für die Belange seiner Mitarbeiter:innen hat Elon Musk bekanntermaßen nicht viel übrig. Selbst jene, die -Â nach Musk-Vorbild - in schwierigen Zeiten ihr Privatleben für die Firma opfern, sind nicht vor dem Rausschmiss sicher.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...