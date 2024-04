© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der am vergangenen Wochenende zwischen Baidu und Tesla beschlossene Deal beförderte die Aktie von Tesla am Montag an die Spitze der Kurstafeln - doch was ist eigentlich für die Aktie von Baidu möglich?Als einer der chinesischen Internet- und Technologiewerte mit dem größten Kurspotenzial wird schon seit langer Zeit Baidu gehandelt. Das Unternehmen ist der größte Suchmaschinenanbieter im Reich der Mitte, betreibt ein KI- und Cloud-Geschäft und ist mit der Full-Self-Driving-Plattform Apollo auch im Bereich des Autonomen Fahrens stark - das Unternehmen verfügt schon seit Längerem über Lizenzen zur Erprobung und für den Betrieb von sogenannten Robotaxis. Aktie hat ihr Potenzial noch nicht …