(shareribs.com) Austin 30.04.2024 - Tesla kommt derzeit nicht zur Ruhe. Erst vor wenigen Wochen wurden zehn Prozent der Stellen gestrichen, nun wird in der Ladesparte gekürzt. Am Wochenende reiste Tesla-Chef Elon Musk nach China, um sich dort die Genehmigung für den Start von Full Self Driving abzuholen. Die Aktie stieg daraufhin an der Wall Street um rund 15 Prozent. In den Wochen zuvor hatte Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...