American Electric Power (AEP), ein führender Energieversorger in den Vereinigten Staaten, hat die Durchführung einer Telefonkonferenz zur Besprechung der Quartalsergebnisse angekündigt, die am 30. April live im Internet übertragen wird. Diese Ankündigung unterstreicht die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur auf dem Energiemarkt und seine Verpflichtung zu Transparenz gegenüber Finanzanalysten und Investoren. Mit einem Netzwerk von über 40.000 Meilen an Übertragungsleitungen und über 225.000 Meilen an Verteilungsnetzen versorgt AEP 5,6 Millionen Kunden in 11 Bundesstaaten. AEP ist nicht nur das Unternehmen mit dem größten elektrischen Übertragungssystem in den USA, sondern auch ein bedeutender Stromproduzent mit rund 29.000 Megawatt Erzeugungskapazität, darunter fast 6.000 Megawatt aus erneuerbaren Quellen. Durch Investitionen von 43 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren möchte [...]

