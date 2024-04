In der mittelschwedischen Gemeinde Flen baut Midsummer eine Fabrik für die Fertigung von CIGS-Dünnschichtsolarzellen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 200 MW. Der schwedische Hersteller von Dünnschichtsolarzellen und Photovoltaik-Modulen Midsummer will in der Gemeinde Flen in Mittelschweden eine neue 200-MW-Fabrik aufbauen. Die Photovoltaik-Fabrik, die das Unternehmen zum Teil aus dem EU-Innovationsfonds finanziert, soll eine maximale jährliche Produktionskapazität von 200 MW an CIGS-Dünnschichtsolarzellen ...

