NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere vor allem aus Aspekten wie niedrigeren Kapitalkosten und einem nach vorne verschobenen Bewertungszeitraum, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Beilegung des Rechtsstreits um fehlerhafte Beatmungsgeräte sei die Vorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung besser geworden. Anleger hätten nun Klarheit, in den Fokus rückten wieder stärker die Fundamentaldaten des Medizintechnikers./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 21:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken