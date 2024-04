FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Philips von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 25 Euro angehoben. Die angekündigte Einigung zur Beilegung von Klagen im Zusammenhang mit fehlerhaften Beatmungsgeräten für die Schlaftherapie könne als großer Erfolg für den niederländischen Medizintechnikkonzern gewertet werden, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Einigung sei nicht nur viel früher als erwartet erzielt worden, sondern scheine auch umfassend genug zu sein, um ein gewisses Maß an Endgültigkeit zu gewährleisten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken