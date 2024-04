LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Telekommunikationsanbieter an die jüngsten Quartalszahlen und die aktualisierten Unternehmensziele angepasst, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht Wachstumschancen weiterhin im Bereich Internetfernsehen und möglicherweise durch einen neuen Mobilfunk-Wholesale-Vertrag mit Telefonica Deutschland./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 10:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

