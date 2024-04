DJ BBVA plant Übernahme von Sabadell - Gespräche angestrebt

Von Elena Vardon

MADRID (Dow Jones)--Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) will den Konkurrenten Banco de Sabadell übernehmen. Die spanische Großbank bestätigte, an Gesprächen für einen entsprechenden Zusammenschluss interessiert zu sein. BBVA erklärte in der Pflichtmitteilung zudem, den Board von Sabadell kontaktiert und einen Berater engagiert zu haben. Ein Sprecher von Sabadell sagte zu Dow Jones Newswires, aktuell keine Verhandlungen mit BBVA zu führen.

Eine Fusion würde ein kombiniertes Geldhaus mit einem Marktwert von fast 73 Milliarden Euro bilden. Die Marktkapitalisierung von BBVA lag zum Börsenschluss am Montag bei 63,5 Milliarden Euro, die von Sabadell bei 9,4 Milliarden Euro.

