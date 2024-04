Berlin - Die Mehrheit der Deutschen spricht sich weiter gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus.



37 Prozent der Bundesbürger (gegenüber 28 Prozent im März und 35 Prozent im Februar) sind laut aktuellem "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv für eine solche Lieferung. Eine Mehrheit von 56 Prozent (gegenüber 66 Prozent im März und 56 Prozent im Februar) lehnt das weiterhin ab.



Mehrheitlich für eine Taurus-Lieferung sind immer noch nur die Anhänger der Grünen (63 Prozent). Von den Anhängern der beiden Koalitionspartner SPD (52 Prozent) und FDP (63 Prozent) lehnt jeweils eine Mehrheit die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ab, während die CDU/CSU-Anhänger in dieser Frage gespalten sind. Am vehementesten abgelehnt wird eine Taurus-Lieferung weiterhin von den Anhängern des BSW (95 Prozent) und der AfD (87 Prozent).



Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 26. und 29. April 2024 erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte.

