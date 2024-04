© Foto: Christoph Schmidt/dpa



McDonald's hat die Umsatzerwartungen der Wall Street für das 1. Quartal nicht erfüllt. Die Umsätze stiegen weltweit nur um 1,9 Prozent, während Analysten laut LSEG-Daten ein Wachstum von 2,35 Prozent erwartet hatten.Die Umsatzschwäche ist laut Unternehmensangaben teilweise auf preisbewusste Verbraucher zurückzuführen, die ihre Restaurantbesuche reduzierten. Zudem belastete der Konflikt im Nahen Osten das internationale Geschäft. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China. Im internationalen Lizenzgeschäft sank der Umsatz von McDonald's um 0,2 Prozent, was die positiven Entwicklungen in Japan, Lateinamerika und Europa zunichtemachte. Hier hatten Analysten einen Anstieg von …