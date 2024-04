© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Anleger sind in Scharen in die Super-Micro-Computer-Aktie geströmt, angelockt durch das atemberaubende Wachstum. Kann der Highflyer heute Abend abliefern?Für das Quartal, das im März endete, prognostizierte Super Micro einen Umsatz zwischen 3,7 und 4,1 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 5,20 bis 6,01 US-Dollar. Der von FactSet ermittelte Marktkonsens erwartet einen Umsatz von 3,99 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 211 Prozent - und einen bereinigten Gewinn von 5,80 US-Dollar pro Aktie. Für das Juniquartal rechnet der Markt durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar - was einem Anstieg von 124 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - und …