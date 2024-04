New York - Deutlicher als erwartet gestiegene Arbeitskosten in der weltgrössten Volkswirtschaft haben am Dienstag den US-Aktienmarkt belastet. Die Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne zeigten unterdessen Licht und Schatten. Nach einem Erholungsversuch in den vergangenen drei Handelstagen legte der Dow Jones Industrial den Rückwärtsgang ein und gab um 0,53 Prozent auf 38'184,46 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,18 Prozent auf 5107,11 ...

