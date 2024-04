© Foto: ARK Invest



Die Tesla-Aktie ist am Montag endlich wieder zweistellig haussiert und hat den US-Handel mit einem Plus von 15,3 Prozent beendet. Tesla-Bulle Cathie Wood erwartet eine weitere Kursrallye - und sie ist nicht die Einzige.Laut Cathie Woods Prognosen wird der Aktienkurs von Tesla in fünf Jahren auf 2.000 US-Dollar steigen. Als Hauptfaktoren für dieses Wachstum nennt sie die steigende Nachfrage nach Elektroautos und autonomen Fahrsystemen sowie effizientere Produktionsmethoden. Tesla-CEO Elon Musk verbindet laut Wood drei ihrer angestrebten Innovationsplattformen - Robotik, Energieversorgung und künstliche Intelligenz. Die CEOs der Zukunft müssten dieses Mindset haben, so die Investorin. "Und …