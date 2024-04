Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Bergbauausrüstungen, hat die Delisting-Pläne seiner Aktien von den Börsen Euronext Paris und SIX Swiss Exchange angekündigt. Mit einem Umsatz von 67,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ist das Unternehmen seit fast einem Jahrhundert eine wichtige Kraft in seiner Branche. Die Aktien von Caterpillar werden am 28. Mai 2024 von der Euronext Paris und bis Ende 2024 von der SIX Swiss Exchange abgezogen. Als Grund für diesen Schritt nennt das Unternehmen die signifikant niedrigen Handelsvolumina und die damit verbundenen Kosten sowie administrative Anforderungen. Für Aktionäre, die ihre Anteile an Euronext Paris halten, bietet Caterpillar zwei Optionen: Sie können ihre Aktien behalten und an der New York [...]

