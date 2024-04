Nach den Berechnungen von Ernst & Young und dem BDEW sind im vergangenen Jahr nur 27,5 der potenziell erforderlichen 44,8 Milliarden Euro an Wertschöpfung realisiert worden. Allerdings sind wohl Fortschritte bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren für Photovoltaik und Windkraft erkennbar. Investitionen in Höhe von 721 Milliarden Euro sind bis 2030 in den Bereichen Energieerzeugung, Stromnetze, Wasserstoffwirtschaft, Wärme und Verkehr erforderlich, um die für 2030 gesteckten Energiewende-Ziele zu erreichen. Dies ergab der am Dienstag veröffentlichte "Fortschrittsmonitor", der jährlich vom Bundesverband ...

