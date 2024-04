DJ PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: Jahresüberschuss 2023: Reduzierung auf Konzernebene sowie auf Einzelebene ggü. Vorjahr / Dividendenvorschlag

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta/30.04.2024/17:30) - Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass sich im Rahmen der Aufstellung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2023 herausgestellt hat, dass der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist während er auf Einzelabschlussebene deutlich gesunken ist.

So wird der Jahresüberschuss auf Konzernebene voraussichtlich ca. EUR 21,6 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 24,2 Mio.) betragen. Auf Einzelebene wird der Jahresüberschuss voraussichtlich ca. EUR 23,4 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 39,5 Mio.) betragen.

Hintergrund der Reduzierung des Jahresüberschusses auf Konzernebene ist eine Reduzierung der Fondsvolumina sowie ein Anstieg der Personalaufwendungen.

Die Reduzierung des Jahresüberschusses auf Einzelebene ist, neben einer Reduzierung der Fondsvolumina sowie eines Anstiegs der Personalaufwendungen, hauptsächlich auf die im Vorjahresvergleich geringeren Beteiligungserträge zurückzuführen.

Die ÖKOWORLD AG beabsichtigt, der ordentlichen Hauptversammlung 2024, die voraussichtlich am 05. Juli 2024 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 unveränderten Dividende in Höhe von EUR 2,22 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (Vorjahr: EUR 2,22) und in Höhe von EUR 2,21 je dividendenberechtigter Stammaktie (Vorjahr: EUR 2,21) vorzuschlagen.

Der testierte Jahres- und der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich am 24. Mai 2024 veröffentlicht werden.

ÖKOWORLD AG, Hilden

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

April 30, 2024 11:30 ET (15:30 GMT)