Zürich, 7. Mai 2024 - Die seit 29 Jahren auf ethisch-nachhaltige Geldanlagen spezialisierte Schweizer Investmentboutique Arete Ethik Invest und Gunter Schäfer, der in der Branche als ausgesprochener Fachmann für ethische und nachhaltige Investments gilt, werden zukünftig zusammenarbeiten.

"Gunter Schäfer startet in der Position Chief Sales / Communications / Marketing Officer für Deutschland. Er ist in der Kapitalanlagebranche seit Jahren ein bekanntes Gesicht und steht mit hoher Überzeugungskraft für ethisches, soziales und ökologisches Investment. Er ist insbesondere im Bankenvertrieb für hervorragenden Service, kreative Vertriebsunterstützung und fundierte Betreuung und Schulung bekannt, die er insbesondere bei Sparkassen und Volksbanken in den vergangenen Jahren in seiner Tätigkeit unter Beweis gestellt hat", sagt Oliver Fischer, Verwaltungsratspräsident der Arete Ethik Invest. "Seine gute Vernetzung, seine fachliche Expertise und seine gewachsenen Beziehungen zu Investorenkontakten und Pressevertretern wird er dafür einsetzen, die Marke Arete und die Fondspalette Prime Values in Vertrieb und Öffentlichkeit in Deutschland noch bekannter zu machen und kontinuierlich weiterzuentwickeln", ergänzt Fischer.

Nach über 15 Jahren bei Ökoworld freut sich Gunter Schäfer auf seine neue Aufgabe und Herausforderung unter neuem Dach:

"Die Arete Ethik Invest AG bietet eine besondere Geschichte und nachvollziehbare, glaubwürdige Prozesse. Gerade die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen sind im Dschungel der grünen Geldanlagen die wesentlichen Visitenkarten. Arete steht für Tugend und nutzt gezielt Einsichten der Ethik-Wissenschaft für ein wachsendes Nachhaltigkeitsverständnis. Mittels eines interdisziplinär zusammengesetzten und unabhängigen Ethik-Komitees, welches monatlich tagt, werden Unternehmen und Emittenten, stellvertretend für die Investoren und bindend für das Fondsmanagement, anhand ethischer, ökologischer und sozialer Kriterien beurteilt. Mich überzeugen der zukunftsfähige Ansatz und die nachprüfbaren Prozesse sowie die Transparenz, welche die Schweizer Boutique Arete seit Jahren praktiziert."

Über Arete Ethik Invest AG:

Die inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft Arete Ethik Invest AG ist seit mehr als 29 Jahren wegweisend im Bereich ethisch-nachhaltiger Investments für private und institutionelle Kunden. Seit der Gründung geht das Unternehmen mit seinen Einschätzungen über die Anwendung von ESG-Kriterien hinaus, indem es erfolgreich Finanz-Know-how mit wissenschaftlichem Ethikverständnis kombiniert. Einzigartig ist, dass die Auswahl der Titel

- im Rahmen einer transparenten Analyse - durch ein unabhängiges Ethik-Komitee sichergestellt wird, welches sich aus führenden Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammensetzt. Ihre eigens entwickelte Methodik zeichnet sich aus durch fünf ethische Perspektiven, die ein ganzheitliches Bild der Emittenten ermöglichen und damit eine weiterführende Dimension erschliessen. Arete Ethik Invest geht damit im Bereich ethisch-nachhaltige Anlagen einen Schritt weiter.

Über Gunter Schäfer:

Gunter Schäfer verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Werbe-, Kommunikations- und Finanzbranche, die er unter anderem als Account Manager bei Werbe- und Kommunikationsagenturen und als Marketing Professional bei der Standard Life Versicherung erworben hat. Vom britischen Versicherer Standard Life wechselte er im Jahr 2008 zur Ökoworld AG - damals als Marketing Manager. Vor seinem Übertritt zu Arete Ethik Invest hatte er dort in den vergangenen Jahren die Position Chief Marketing Officer | Chief Communications Officer | Bereichsleitung Bankenvertrieb und Vertriebsmanagement inne.

