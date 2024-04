Basel - Ein Blick auf das erste Quartal 2024 von Straumann zeigt Erfolge und Stolpersteine. Eher schwierig war die Situation beispielsweise im sogenannten Direct-to-Consumer-Geschäft. Generell gut lief es hingegen in China. Insgesamt erzielte Straumann laut Mitteilung vom Dienstag einen Umsatz von 643,8 Millionen Franken, was einem Plus von 8,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das organische Wachstum wird auf stolze 15,1 Prozent ...

