Paris/London - Europas Börsen haben am Dienstag mehrheitlich ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Die Schwäche der am Nachmittag in den Handel gestarteten US-Börsen verstärkte den Abwärtsdruck. Ähnlich wie dieser Handelstag endete auch der Monat April für die europäischen Börsen. Eine Ausnahme war der britische Aktienmarkt. Angeführt von einem ausgeprägt schwachen Autosektor schloss der EuroStoxx50 am Dienstag mit minus 1,20 Prozent auf 4921,22 Punkte ...

