Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab München, Deutschland, 30. April 2024 - Mit Bekanntgabe vom 22. November 2023 hatte die Westwing Group SE (die "Gesellschaft") gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 600.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 3,0 Millionen Euro (das "Aktienrückkaufprogramm") bekannt gegeben. Das Aktienrückkaufprogramm begann am 27. November 2023 und sollte spätestens mit Ablauf des 30. April 2024 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete am 30. April 2024, weil das Auslaufdatum an diesem Tag erreicht wurde. In dem Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum Ende des 30. April 2024 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 136.544 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,65% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 8,2412. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 1.125.291,19 zurückgekauft. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 27. November 2023 1.880 16.492 8,7723 28. November 2023 1.890 16.817 8,8981 29. November 2023 1.850 16.502 8,9200 30. November 2023 2.060 18.492 8,9766 1. Dezember 2023 2.110 18.525 8,7798 4. Dezember 2023 2.770 24.849 8,9706 5. Dezember 2023 3.000 26.899 8,9663 6. Dezember 2023 2.200 19.612 8,9144 7. Dezember 2023 2.122 18.894 8,9040 8. Dezember 2023 2.550 22.810 8,9450 11. Dezember 2023 2.700 24.135 8,9390 12. Dezember 2023 2.314 20.566 8,8875 13. Dezember 2023 2.031 17.967 8,8462 14. Dezember 2023 2.675 23.602 8,8234 15. Dezember 2023 1.368 12.032 8,7954 18. Dezember 2023 1.685 14.777 8,7700 19. Dezember 2023 2.900 25.234 8,7013 20. Dezember 2023 394 3.385 8,5925 21. Dezember 2023 999 8.872 8,8811 22. Dezember 2023 3.016 26.989 8,9487 27. Dezember 2023 1.764 15.083 8,5504 28. Dezember 2023 1.523 12.927 8,4879 29. Dezember 2023 269 2.326 8,6451 2. Januar 2024 2.383 20.580 8,6360 3. Januar 2024 485 4.140 8,5371 4. Januar 2024 2.068 17.567 8,4945 5. Januar 2024 1.336 11.335 8,4843 8. Januar 2024 475 3.990 8,4000 9. Januar 2024 988 8.187 8,2867 10. Januar 2024 1.500 12.188 8,1255 11. Januar 2024 1.340 10.560 7,8806 12. Januar 2024 1.300 10.492 8,0704 15. Januar 2024 564 4.652 8,2482 16. Januar 2024 1.282 10.328 8,0559 17. Januar 2024 1.210 9.219 7,6187 18. Januar 2024 853 6.582 7,7168 19. Januar 2024 932 7.138 7,6586 22. Januar 2024 1.310 9.855 7,5233 23. Januar 2024 1.152 8.240 7,1525 24. Januar 2024 1.360 10.190 7,4924 25. Januar 2024 763 5.693 7,4612 26. Januar 2024 1.360 10.310 7,5810 29. Januar 2024 526 3.935 7,4805 30. Januar 2024 1.250 9.974 7,9791 31. Januar 2024 1.443 11.998 8,3146 1. Februar 2024 814 6.755 8,2981 2. Februar 2024 1.550 12.822 8,2724 5. Februar 2024 1.600 13.342 8,3388 6. Februar 2024 1.700 14.072 8,2774 7. Februar 2024 321 2.664 8,3000 8. Februar 2024 1.750 14.344 8,1966 9. Februar 2024 2.590 21.398 8,2619 12. Februar 2024 2.720 21.948 8,0691 13. Februar 2024 2.457 19.316 7,8616 14. Februar 2024 2.830 21.515 7,6024 15. Februar 2024 2.750 20.836 7,5766 16. Februar 2024 1.566 11.797 7,5333 19. Februar 2024 2.750 20.684 7,5213 20. Februar 2024 210 1.577 7,5100 21. Februar 2024 780 5.891 7,5529 22. Februar 2024 1.763 13.299 7,5437 23. Februar 2024 2.197 16.771 7,6337 26. Februar 2024 1.325 10.248 7,7341 27. Februar 2024 1.056 8.195 7,7603 28. Februar 2024 435 3.475 7,9886 29. Februar 2024 416 3.274 7,8700 1. März 2024 1.423 11.410 8,0186 4. März 2024 518 4.191 8,0900 5. März 2024 1.671 13.303 7,9613 6. März 2024 374 2.951 7,8900 7. März 2024 942 7.335 7,7866 8. März 2024 1.050 7.815 7,4430 11. März 2024 559 4.301 7,6948 12. März 2024 577 4.586 7,9475 13. März 2024 1.091 8.800 8,0661 14. März 2024 1.060 8.477 7,9972 15. März 2024 500 3.852 7,7040 18. März 2024 12 91 7,5800 19. März 2024 1.000 7.910 7,9100 20. März 2024 402 3.055 7,6000 21. März 2024 1.000 7.607 7,6067 22. März 2024 931 7.113 7,6400 25. März 2024 950 7.250 7,6316 26. März 2024 366 2.782 7,6000 27. März 2024 400 3.080 7,7000 28. März 2024 846 6.668 7,8822 2. April 2024 900 7.081 7,8680 3. April 2024 800 6.320 7,9000 4. April 2024 770 6.068 7,8800 5. April 2024 970 7.669 7,9063 8. April 2024 878 6.883 7,8392 9. April 2024 1.045 8.290 7,9328 10. April 2024 800 6.372 7,9654 11. April 2024 950 7.560 7,9576 12. April 2024 744 6.041 8,1197 15. April 2024 920 7.452 8,1000 16. April 2024 340 2.686 7,9000 17. April 2024 810 6.519 8,0486 18. April 2024 3 24 8,0000 19. April 2024 1.000 8.005 8,0052 22. April 2024 1.200 9.958 8,2980 23. April 2024 100 822 8,2200 24. April 2024 50 407 8,1400 25. April 2024 1.244 10.190 8,1912 26. April 2024 300 2.478 8,2600 29. April 2024 541 4.460 8,2437 30. April 2024 977 8.268 8,4627 Summe 136.544 1.125.291 8,2412

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/websites/westwing/German/2700/aktienrueckkauf-2023_ii.html veröffentlicht. Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. München. 30. April 2024 Westwing Group SE Der Vorstand



