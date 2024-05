Westwing hat erfreuliche Zahlen für Q1 2024 berichtet. Der Umsatz und der Bruttowarenwert stiegen um jeweils 6 % ggü. Vorjahr dank eines verbesserten Produktmixes und trotz geringerer Bestellvolumina. Zudem stieg die aktive Kundenbasis um 2 % yoy auf 1,3 Mio., was einen yoy Anstieg erstmals seit dem Ende der Pandemie darstellt und zugleich die Wirksamkeit der Marketingkampagnen des Unternehmens und die verbesserte Markenpositionierung verdeutlicht. Das Adj. EBITDA stieg im Jahresvergleich um 24%, wobei sich die Marge im Quartal um 90 Basispunkte auf 5,8% verbesserte. Trotz des guten Starts in das Jahr 2024 blieb das Management bei seinem zurückhaltenden Jahresausblick, u.a. angesichts des nach wie vor angespannten Verbraucherumfelds. Westwing geht weiterhin von einem Umsatz von EUR 415 Mio. bis EUR 445 Mio. (-3% bis +4% yoy) und einem adj. EBITDA von EUR 14 Mio. bis EUR 24 Mio. aus. Für 2024-2025 hat Westwing mehrere Initiativen geplant, um die Komplexität des Geschäfts zu reduzieren, die Skalierbarkeit zu verbessern, die Präsenz in Europa auszubauen und sich auf die Positionierung als Premiummarke zu konzentrieren. Nach Ansicht von mwb research sollten diese Initiativen das Unternehmen auf einen nachhaltigen Wachstumspfad für Umsatz- und Gewinn führen. mwb research bestätigt das Kursziel von EUR 10,00 und das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20AG





