© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Der Hersteller von Equipment für Server- und Rechenzentren hat am Mittwochabend sein Quartalsergebnis vorgestellt. Die Zahlen des Unternehmens überzeugen.Nach Kursgewinnen in Höhe von 718 Prozent in den vergangenen 12 Monaten und schier unfassbaren 3.900 Prozent in den letzten fünf Jahren gab es für KI- und Server-Spezialist Super Micro Computer am Mittwochabend nur eine Option: Das schlagen der Markterwartungen und eine möglichst starke Guidance! Gewinn über, Umsatz unter den Erwartungen Das ist dem Unternehmen zumindest beim Gewinn gelungen, der mit 6,65 US-Dollar pro Aktie deutlich über den Erwartungen von 5,57 US-Dollar ausfiel. Insgesamt erwirtschaftete Super Micro in den vergangenen …