München - Im Halbfinale der Champions League haben sich der FC Bayern München und Real Madrid im Hinspiel mit 2:2 unentschieden getrennt.



Die Bayern kamen gut in die Partie und waren zunächst die aktivere Mannschaft. Dennoch gelang es Vinicius Junior in der 24. Minute, die Königsblauen in Führung zu bringen, die in der Folge ihre Spielanteile erhöhen konnten. In der zweiten Halbzeit drehten die Bayern die Partie innerhalb kürzester Zeit: Leroy Sane traf in der 53. Minute und Harry Kane verwandelte in der 57. Minute einen Elfmeter. Das 2:2 in der 83. Minute war das Ergebnis eines erfolgreichen Foulelfmeters von Vinicius Junior.



Das Rückspiel ist für den 8. Mai geplant.

