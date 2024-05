San Jose, Kalifornien, und Taipei (ots/PRNewswire) -Der Geschäftsführer spricht über die neuesten Innovationen bei Rack Scale Plug-and-Play (PnP)-Lösungen, einschließlich Flüssigkeitskühlung, erhöhter Effizienz und optimierter Leistung für KI, Cloud und Edge ComputingSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab bekannt, dass Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Charles Liang zum siebten Mal in Folge eine CEO-Keynote auf der COMPUTEX 2024 halten wird, einer der bedeutendsten Computer- und Technologieveranstaltungen, die vom 4. bis 7. Juni 2024 in Taipeh zum Thema "Connecting AI" stattfindet. Die Keynote des Geschäftsführers von Supermicro findet am Mittwoch, 5. Juni, um 9:30 Uhr AM in der Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F statt (oder online)."Supermicro treibt das Wachstum der generativen KI-Technologien weiter voran, indem das Unternehmen Grenzen verschiebt und innovative energieeffiziente Lösungen über das gesamte Spektrum vom Rechenzentrum bis zur Intelligent Edge entwickelt", sagte Charles Liang, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Supermicro. "Mit unserem starken Engagement für grüne IT-Lösungen und Kundenzufriedenheit ist die Flüssigkeitskühlung von Supermicro so konzipiert, dass sie den Energieverbrauch und die Gesamtbetriebskosten von Rechenzentren um bis zu 40 % senkt und gleichzeitig die Systemleistung für die Kunden optimiert und den CO2-Fußabdruck reduziert. Supermicro liefert heute KI-Lösungen mit 100 kW pro Rack aus. Supermicro ist begeistert, Teil der COMPUTEX 2024 zu sein und diese Innovationen und Fähigkeiten zu präsentieren."Um mehr über die Präsenz von Supermicro auf der COMPUTEX 2024 zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://learn-more.supermicro.com/computex.Die Taipei International Computer Show (COMPUTEX 2024) konzentriert sich auf innovative Meilensteine in der generativen KI-Technologie und umfasst sechs Hauptthemen: KI-Computing, fortschrittliche Konnektivität, zukünftige Mobilität, immersive Realität, Nachhaltigkeit und Innovationen.Auf der COMPUTEX CEO-Keynote wird Charles Liang, ein häufiger Keynote-Sprecher auf der Veranstaltung, Supermicros hochmoderne Systeme vorstellen, die sich auf die Markteinführung konzentrieren, Building Block Solutions®, und wie Green IT die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) für Rechenzentren gesenkt hat.Die umweltfreundliche Datenverarbeitung ist für die heutigen Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, denn sie verbrauchen etwa 1 bis 3 % des weltweiten Strombedarfs, und es wird erwartet, dass dieser Anteil weiter steigt. Supermicro hat sich verpflichtet, Komponenten zu entwickeln und zu liefern, die Green Computing ausmachen, indem sie die Leistung von Servern und Rechenzentren maximieren und die Umweltauswirkungen minimieren.Supermicro bietet Rack-Scale-Lösungen an, die ideal für die heutigen Anforderungen in den Bereichen KI/ML, Cloud und Storage geeignet sind und eine schnelle Bereitstellung in Rechenzentren ermöglichen. Die Bausteinlösungen unterstützen ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Speicher-, Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Systeme für viele Rechenanwendungen zu erstellen.In diesem Jahr wird Supermicro am Stand M0311a die Rack Scale-, Liquid Cooling- und Green Computing-Lösungen vorstellen, die Innovation, Entdeckung und Entwicklung in verschiedenen Branchen vorantreiben. Diese Lösungen werden von der neuesten Generation von Intel® Xeon® Prozessoren, AMD EPYC Prozessoren und NVIDIA GPUs angetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html.Die CEO-Keynote findet am Mittwoch, den 5. Juni um 9:30 Uhr AM in der Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F statt (oder online).Um sich für eine persönliche Teilnahme oder für einen Live-Stream anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.supermicro.com/en/event/computex.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt, und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5769953