WTI notiert am Mittwoch den vierten Tag in Folge im negativen Bereich bei $80,80. - Der unerwartete Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA belastet den WTI-Preis. - Zunehmende Spannungen im Nahen Osten könnten die Angst vor einer Unterbrechung der Ölversorgung schüren und den WTI-Preis in die Höhe treiben. - Die US-Rohölsorte Western Texas ...

