EUR/USD verliert aufgrund der risikoaversen Stimmung vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch an Wert - Der stärkere Arbeitskostenindex unterstützte die Stärke des US-Dollars - Der Euro konnte die am Dienstag veröffentlichten robusten Daten aus der Eurozone nicht aufwerten - EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...