Eine aktuelle Studie zeigt: Dividendenzahlungen steigen kontinuierlich weiter und erreichen den dritten Rekord in Folge. Die Kollegen von Smarttrade zeigen, wo die höchsten Ausschüttungen locken.Die 160 in Dax, MDax und SDax gelisteten deutschen Aktiengesellschaften werden dieses Jahr rund 62,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Das sind 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr - trotz des Quasi-Ausfalls bei Bayer, des Rückgangs bei BMW und der Streichung bei Fresenius. Das zeigt die "Dividendenstudie Deutschland", die das isf Institut for Strategic Finance der FOM Hochschule in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) seit 2011 jährlich erstellt. …