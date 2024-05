Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Teamsters-Gewerkschaft fordert von DHL Express ein Ende der unmenschlichen Behandlung von ArbeiternDHL Express-Mitarbeiter, vertreten durch die International Brotherhood of Teamsters - die größte Gewerkschaft von Arbeitern im Liefer-, Logistik- und Frachtverladebereich in Nordamerika - werden am Freitag, den 3. Mai, auf der Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens in Bonn eine Protestaktion abhalten.Die Teamsters haben beim Vorstand einen Gegenantrag eingereicht, um die beschämenden Beschäftigungspraktiken von DHL, die Verletzung von Arbeitnehmerrechten und den Missbrauch des US-Arbeitsrechts durch das Unternehmen aufzuzeigen. Darüber hinaus fordern die Teamsters DHL auf, seine eigenen Unternehmensrichtlinien in Bezug auf die Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards zu überprüfen. Als Amerikas einflussreichste Gewerkschaft fordern die Teamsters DHL öffentlich auf, die Tarifverhandlungsrechte der Arbeitnehmer zu respektieren und verlangen vom Unternehmen, die schlechten Arbeitsbedingungen in seinen US-Werken zu beheben.Sortierarbeiter am Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG), einem der globalen Drehkreuze von DHL, organisieren sich derzeit, um Teamsters-Mitglieder zu werden.Führungskräfte von DHL haben eine Kultur der Einschüchterung, Angst und Respektlosigkeit geschaffen, um amerikanische Arbeiter von der Organisierung abzuhalten. Sortierarbeiter bei CVG haben keine garantierten Arbeitszeiten und werden über Dienstplanänderungen nicht informiert. Sie müssen unter Verletzung der Landes- und Bundesgesetze äußerst anstrengende Stunden ohne Pausen arbeiten und dürfen die Toilette nicht ohne Erlaubnis der Geschäftsleitung benutzen. Vorgesetzte bezeichnen die Arbeiter als "Häftlinge" und behandeln sie, als ob DHL ein Gefängnis betreibt. Im Jahr 2022 wurde ein schwarzer Arbeiter von einem weißen Vorgesetzten von einem Gabelstapler gezogen und gewaltsam angegriffen.Der Vorstand von DHL hat Verstöße gegen seinen eigenen Verhaltenskodex bei CVG zugelassen, während das Unternehmen seinen Führungskräften weiterhin lukrative Prämien und exorbitante Gehälter auszahlt.WER: Teamsters bei DHL ExpressWAS: Arbeiterprotest außerhalb der Jahreshauptversammlung von DHLWANN: 9.00 Uhr MESZ, Freitag, 3. Mai 2024WO: World Conference Center Bonn, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn, DeutschlandBILDMATERIAL: Teamsters von DHL Express in Gewerkschaftskleidung singen und halten Schilder mit der Aufschrift:"Gewerkschaftsrechte sind Menschenrechte" und "DHL-Teamsters fordern Respekt!"Kontakt:Daniel Moskowitz, (770) 262-4971dmoskowitz@teamster.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/33969/4681241/Teamsters_v1_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/freitag-teamsters-demonstrieren-auf-der-hauptversammlung-von-dhl-express-in-bonn-302132319.htmlOriginal-Content von: International Brotherhood of Teamsters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62912/5770023