Paris/London - Unter den wichtigsten europäischen Börsen wird am Mittwoch feiertagsbedingt nur in London gehandelt. Vor dem US-Zinsentscheid legte der Leitindex FTSE 100 gegen Mittag leicht um 0,12 Prozent auf 8154,10 Punkte zu. In Deutschland, der Schweiz sowie etwa auch in Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden fand kein Handel statt. Bei der US-Zinsentscheidung am Abend dürften die Währungshüter an ihrer straffen Haltung festhalten. ...

