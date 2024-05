New York / London - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gefallen und haben damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Bis zum späten Nachmittag bauten sie ihre Verluste aus dem frühen Handel weiter aus. Der Preis für Rohöl aus den USA rutschte dabei erstmals seit März wieder unter die Marke von 80 US-Dollar je Barrel (159 Liter.) Für Preisdruck sorgte zunächst die Hoffnung auf eine Feuerpause im Gaza-Krieg und damit eine Entspannung ...

