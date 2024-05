Saarbrücken - In der Mittwochsausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 6, 26, 31, 36, 37, 41 die Superzahl ist die 1.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 8345495. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 162961 gezogen.



Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund sechs Millionen Euro. Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Bislang wurde die 6 am häufigsten und die 13 am seltensten gezogen.

