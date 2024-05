Die neue Roadshow an Asia Business Meet-Ups der Asia Fruit Logistica erreicht mit dem China Business Meet Up, am 27. und 28. Mai, in Shanghai ein großes Finale. Dieses Treffen findet im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC) statt und ist die größte Ausgabe der Reihe inhaltsgestützter Networking-Veranstaltungen der Asia Fruit Logistica in...

Den vollständigen Artikel lesen ...