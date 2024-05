Die Agrar- und Lebensmittelhandelsbilanz der EU hat 2023 ein neues Rekordniveau erreicht. So betrugen die EU-Exporte 228,6 Mrd. € und die EU-Importe 158,6 Mrd. €, was einem positivem Saldo von 70,1 Mrd. € entspricht. So stiegen unter anderem die Importe bei Gemüse (insbesondere bei Zwiebeln, Kartoffeln und anderem Gemüse) wertmäßig um 793 Mio. Euro (+16 %),...

