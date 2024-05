HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Sonstiges

02.05.2024 HUBER+SUHNER baut eine neue, hochmoderne Produktionsstätte in Pisary, Polen, um ihr POLATIS Optical Circuit Switch (OCS)-Portfolio in grösserem Umfang herzustellen. Damit trägt das Unternehmen dem stark gestiegenen Interesse am Einsatz von OCS zur höheren Auslastung und Energieeffizienz in Hochleistungs-Computerclustern Rechnung. Treiber für den Boom von solchen Hyperscale-Rechenzentren sind Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI). Die bestehende POLATIS OCS-Produktionsstätte in Krzeszowice, Polen, arbeitet derzeit an der Kapazitätsgrenze. Im nahegelegenen Pisary ist der Spatenstich für die neue Produktionsstätte für POLATIS OCS-Produkte erfolgt. Die Gesamtfläche des Werks, dessen Fertigstellung für Ende 2024 geplant ist, beträgt ca. 3'000 m2. Das Gebäude wird mit Luft-Wärmepumpen und Photovoltaik-Paneelen für die Solarstromerzeugung ausgestattet sein und über eine eigene Abwasserreinigungsanlage verfügen.



Dank des neuen Standorts wird HUBER+SUHNER die wachsenden Chancen und das Volumenpotenzial des Marktes für KI-Rechenzentren nutzen können. KI-Anwendungen haben über die letzten zwölf Monate in vielen Bereichen breite Anwendung gefunden. Infolgedessen entwickeln Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren und andere Anbieter von Hochleistungs- und Cloud-Computing-Diensten neue Architekturen zur Skalierung ihrer Computing-Plattformen. Sie wollen damit den neuen Anforderungen an Verarbeitungsleistung, Latenz, Skalierbarkeit und Energieeffizienz gerecht werden, die sich aus den KI Anwendungen ergeben.



Optical Circuit Switches, die auch als All-Optical Switches bezeichnet werden, sind äusserst effizient bei der schnellen Vermittlung grosser Datenmengen mit hoher Bitrate. Dies erfolgt mit geringer Latenz zwischen den Fasern, was für die KI von entscheidender Bedeutung ist. Ein OCS ermöglicht Netzbetreibern die schnelle Bereitstellung, den Schutz, die Prüfung und die Überwachung des Cross-Connect-Verkehrs im Terabit-/Sekundenbereich direkt auf der Glasfaserebene.



Die All-Optical-Switching-Technologie macht die stromintensive Umwandlung von optischen in elektrische Signale im Bereich des Switch-Kerns überflüssig und ermöglicht transparente, zukunftssichere Konnektivität mit einer Datenlatenz von Lichtgeschwindigkeit. Die OCS-Technologie trägt zu einer maximalen Verfügbarkeit der Infrastruktur, einem tieferen Stromverbrauch und zu reduzierten Investitionskosten bei. Der Einsatz von OCS ermöglicht zudem den Remote-Betrieb, was sich in optimierten Betriebskosten niederschlägt.



"Der Markt für Rechenzentren ist ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von HUBER+SUHNER", so Jürgen Walter, COO des Marktsegments Kommunikation bei HUBER+SUHNER. "Unsere bewährten Lösungen für strukturierte Verkabelung werden durch unser Portfolio an POLATIS® Optical Circuit Switches ideal ergänzt und ermöglichen dadurch zukunftssichere Rechenzentrumsarchitekturen für Anwendungen wie beispielsweise KI."



Das polnische Pisary wurde als neuer Standort für dieses hochmoderne Werk gewählt, da es sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Produktionsstätte, des eigenen Know-hows und des etablierten Lieferantennetzes in der Region befindet. Zudem profitiert das Unternehmen von dem guten Angebot an qualifizierten Technikern, die von den nahegelegenen Universitäten und Technikerschulen in Krakau kommen. Weitere Informationen zu POLATIS® Optical Circuit Switching sind verfügbar unter

https://www.hubersuhner.com/de/optical-circuit-switching



Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter

www.hubersuhner.com/de/newsroom/unternehmensnews/news-ad-hoc-news Medienmitteilung als PDF Link HUBER+SUHNER AG

