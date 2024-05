Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Sunrise mit starkem Kundenwachstum und solidem Finanzergebnis im Q1 - Guidance für 2024 bestätigt



02.05.2024 / 07:00 CET/CEST



Sunrise setzte im Q1 2024 ihre Wachstumsdynamik fort und erzielte einen starken Nettozuwachs von +28 000 Mobile Postpaid-Abos 1) und +6200 Internet-Abos.

Der Umsatz 2) entwickelte sich im Q1 2024 stabil (0.0% YoY auf angepasster Basis) und erreichte CHF 746,8 Millionen.

Das segmentbereinigte EBITDA 2) nahm im Q1 2024 auf angepasster Basis um +0.4% YoY zu und erreichte CHF 244,3 Millionen (einschliesslich «costs to capture» 3) ).

Das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge 2)4) stieg im Q1 2024 auf angepasster Basis um +7.6% YoY und erreichte CHF 113,5 Millionen.

Sunrise investierte weiter auf hohem Niveau in den Netzausbau, Produktinnovationen und Services: Die Investitionen in Sachanlagen (Capex) erreichten im Q1 2024 17.5% des Umsatzes und betrugen CHF 130,8 Millionen.

Die soliden Q1 2024 Finanzresultate liegen innerhalb der Erwartungen, Sunrise bestätigt die Guidance für das Finanzjahr 2024 vollumfänglich.

Die Vorbereitungen für den Spin-off im Q4 2024 schreiten plangemäss voran.

Wachstumsambitionen unterstrich Sunrise im Q1 2024 mit neuen Abos im Jugendsegment, spezifischen «Online Only»-Abos im Digital Native-Segment und neuen Cybersecurity-Services für Privatkunden. Zusätzlich wurden neue B2B-Lösungen für KMU in den Bereichen «Managed Workplace», Cybersecurity und Cloud-Services erfolgreich lanciert. «Wir sind mit einem starken operativen und soliden finanziellen Resultat ins Jahr 2024 gestartet. Wir setzten unsere Wachstumsdynamik im Mobile Postpaid Bereich über die verschiedenen Segmente fort trotz einem im Vergleich zum Vorjahr allgemein weniger liquiden Markt. Gleichzeitig erreichten wir im Internetbereich ein starkes Nettowachstum, das sich auch auf eine gesteigerte Kundentreue stützen konnte», fasst André Krause, CEO von Sunrise zusammen. «Insgesamt sind wir gut auf Kurs, bestätigen unsere Guidance für das Finanzjahr 2024 vollumfänglich und erwarten aus der operativen Kostenoptimierung positive Effekte in den Folgequartalen. Darüber hinaus freuen wir uns, bald wieder an der Schweizer Börse SIX kotiert zu sein». Operative Ergebnisse Obwohl der Markt in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr eine gebremste Wachstumsdynamik mit geringerer Liquidität aufwies, konnte Sunrise ihr Kundenwachstum im Mobile Postpaid-Bereich weiter vorantreiben. Das Unternehmen gewann in der Berichtsperiode netto +28 000 Mobile Postpaid1)-RGUs. Gleichzeitig verzeichnete Sunrise eine Rückkehr zum Wachstum im Bereich Internet mit +6200 Breitband-RGUs und damit eine weitere sequenzielle Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Die Wachstumsdynamik wurde insbesondere durch Massnahmen unterstützt, die bereits im Jahr 2023 ergriffen worden sind, wie beispielsweise der wertneutrale Wechsel bestehender Kundinnen und Kunden ins aktuelle Produkteportfolio, verstärkten Aktivitäten zur Steigerung der Kundentreue und einer stärkeren Positionierung der Hauptmarke Sunrise. Zum fortgesetzten Wachstum haben auch die Zweitmarke yallo und das Geschäft mit Geschäftskunden (B2B) beigetragen. Per 31. März 2024 ergaben sich gesamthaft 2,854 Millionen Mobile-RGUs (3,300 Millionen inklusive Zweit-SIM-Karten), 1,187 Millionen Breitband-RGUs (1,258 Millionen inklusive KMU) und 1,194 Millionen TV-RGUs (1,264 Millionen inklusive KMU). Die Fixed-Mobile-Convergence-Durchdringung (FMC) betrug 58.7%, was einer Steigerung von +1.1% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Mit dem Cross- und Upselling von konvergenten Produkten und zusätzlichen Services wie beispielsweise im Cybersecurity-Bereich treibt Sunrise das Wachstum der Konvergenz-Rate FMC in der bestehenden Kundenbasis weiter voran, ein zunehmend grösserer Teil der Festnetz-Breitbandkunden nutzt ebenfalls ein Mobile Postpaid-Angebot. Neue Angebote und Service-Qualität stützen Wachstumsambitionen Im März lancierte Sunrise als Hauptmarke eine Reihe neuer Angebote, die sich nicht nur an Neukundinnen und -kunden, sondern ebenso an bestehende Kundinnen und Kunden richten und so das Wachstum und eine höhere Kundenloyalität stützen. Im Fokus steht einerseits das Jugendsegment für alle unter 27 Jahren, das vom neuen Sunrise Young Portfolio profitiert. Andererseits werden digital affine Kunden mit neuen Mobile- , Internet- und TV-Angeboten adressiert, die es nur online bei Sunrise zu kaufen gibt. Mit neuen Cybersecurity-Optionen bietet Sunrise Zusatzdienste für einen umfassenden Schutz. Bestehende Kundinnen und Kunden wurden mit einem exklusiven Treuerabatt belohnt. Die Positionierung der Zweitmarken («Flanker Brands») yallo , Lebara , swype wurde weiter gestärkt. yallo ging mit einer neuen Multi-Channel-Kampagne in die Offensive und dank einem 5G-Upgrade profitieren alle bestehenden yallo Kundinnen und Kunden kostenlos von mehr Speed auf dem grössten 5G-Netz der Schweiz. Dank maximaler Transparenz und Kostenkontrolle ist ebenfalls das swype Sorglos-Angebot weiterhin erfolgreich und ist insbesondere bei der jungen, kostenbewussten und digital affinen Generation sehr beliebt. Sunrise Business konnte im Q1 2024 erneut zahlreiche Neuabschlüsse und Vertragsverlängerungen/-Upgrades erzielen, darunter mit Unternehmen wie beispielsweise der AFRY Schweiz AG (Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen) und der Basellandschaftlichen Kantonalbank BLKB. Die Position im Markt für Geschäftskunden wurde erfolgreich ausgebaut, neue Angebote richten sich gezielt an KMU. Dazu gehören gemeinsam mit Accenture lancierte Managed Security Services , welche eine GenAI-gestützte Echtzeit-Überwachung der gesamten IT-Landschaft eines Unternehmens rund um die Uhr bieten. Zusammen mit AWS werden Cloud- und Konnektivitätslösungen erbracht, welche die Sicherheit, den Komfort und die Sorgenfreiheit für KMU bei der «Cloudifizierung» ins Zentrum rücken. Mit dem Service « Managed Workplace » wurde das Portfolio rund um den modernen Arbeitsplatz erweitert. Mit dem Fokus auf die beste Service-Qualität konnte Sunrise nach einem Testsieg im Q3 2023 erneut in einem Hotline-Test des renommierten Fachmagazins «connect» punkten. Sunrise erhielt im connect Mobilfunk-Hotline-Test in allen Kategorien die höchsten Bewertungen (dreimal «überragend», zweimal «sehr gut») und gehört im Vergleich mit anderen Netzbetreibern in der D-A-CH-Region zum Spitzentrio von 20 getesteten Hotlines. Ferner hat Sunrise für das laufende Jahr die Übernahme des Kabelnetzes der Services industriels de Lausanne (SiL) für die umliegende Region von Lausanne mit über 17'000 angeschlossenen Haushalten angekündigt. Dadurch soll das Angebot künftig direkt erbracht und die kontinuierliche Versorgung der Kundinnen und Kunden mit innovativen Diensten in höchster Qualität sichergestellt werden. Sunrise wird das Kabelnetz für Privat- als auch für Geschäftskunden modernisieren und zukunftssicher machen. Finanzergebnisse Die Finanzresultate Q1 2024 liegen erwartungsgemäss unter den Ergebnissen, die im Q4 2023 erreicht wurden, primär aufgrund wegfallender saisonaler Effekte, welche die Resultate im Q4 2023 gestützt hatten. Im Q1 2024 konnte Sunrise einen Umsatz von CHF 746,8 Millionen erzielen und ihn damit auf angepasster Basis und gegenüber dem Vorjahresquartal gesamthaft stabil halten (0.0%), während im Privatkunden Mobile- und Festnetz-Geschäft ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Der Umsatz mit Privatkunden-Mobilabos erreichte CHF 302,3 Millionen (-1.0% YoY auf angepasster Basis) und nahm aufgrund tieferer Geräteverkäufe sowie einer tieferen Prepaid-Kundenbasis ab. Das konnte nur teilweise durch das Umsatzwachstum mit der gesteigerten Anzahl Postpaid-Abos kompensiert werden, das die positive Entwicklung bei den Zweitmarken und die Effekte der allgemeinen Preiserhöhung beinhaltet. Das Privatkunden-Festnetzgeschäft erreichte einen Umsatz von CHF 280,6 Millionen (-2.3% YoY auf angepasster Basis) und wurde vor allem durch geringere monatliche Abo-Einnahmen aufgrund der anhaltenden Preisharmonisierung in der Bestands-Kundenbasis wie auch durch tiefere variable Einnahmen beeinflusst. Der Rückgang konnte nur teilweise durch die allgemeine Preiserhöhung und gesteigerte Verkäufe aus dem Hardware-Geschäft aufgefangen werden. Das B2B-Geschäft wuchs in erster Linie infolge der Einnahmen aus dem Wholesale Voice-Geschäft mit tieferen Margen, Abo-Einnahmen, den Installations- und Integrationsdienstleistungen, den Einnahmen mit mobilen Geräten sowie aus dem MVNO-Geschäft und erreichte CHF 147,7 Millionen (+4.8% YoY auf angepasster Basis). Das segmentbereinigten EBITDA2) stieg im Q1 2024 auf angepasster Basis leicht gegenüber dem Vorjahresquartal um +0.4% und erreichte CHF 244,3 Millionen, inklusive CHF 1,6 Millionen «costs to capture»3). Der Anstieg des segmentbereinigten EBITDA2) auf angepasster Basis beruht hauptsächlich auf tieferen operativen Kosten (OPEX), inklusive «costs to capture» und tieferen Direktkosten für Hardware. Die Effekte der operativen Kostenoptimierung werden sich ab dem Q2 2024 stärker zeigen. Das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge2)4) stieg im Q1 2024 auf angepasster Basis um +7.6% YoY auf total CHF 113,5 Millionen, inklusive CHF 5,0 Millionen «costs to capture» in diesem Quartal. Dies ergab sich primär aufgrund geringerer Investitionskosten (CAPEX) durch tiefere «costs to capture». Sunrise tätigte im Q1 2024 weiterhin hohe Investitionen im Umfang von CHF 131,0 Millionen (17.5% des Umsatzes) in Netze, Produkte-Innovationen und digitale Dienste. Darin waren in diesem Quartal auch CHF 3,5 Millionen «costs to capture» in Sachanlagenzugänge enthalten. 3 Monate per 31. März 2023 Mio. CHF, Ausnahme %-Angaben auf angepasster Basis in %2) Umsatz 746,8 0.0% Privatkunden Mobile 302,3 (1.0%) Privatkunden Festnetz 280,6 (2.3%) B2B 147,7 4.8% Andere 16,2 20.0% Segmentbereinigtes EBITDA 2) 244,3 0.4% Bereinigtes EBITDA ohne Sachanlagenzugänge 2)4) 113,5 7.6%

Bestätigte Guidance für das Finanzjahr 2024: Umsatzwachstum: weitgehend stabil

Segmentbereinigtes EBITDA 5) (inklusive «cost to capture»): stabil bis niedriges Wachstum («stable to low-single-digit growth»)

(inklusive «cost to capture»): stabil bis niedriges Wachstum («stable to low-single-digit growth») Opex und Capex «costs to capture»: ~CHF 15 Millionen (davon hauptsächlich Capex)

Investitionen in Sachanlagenzugänge in Prozent des Umsatzes (einschliesslich «costs to capture») von 16-18%

Bereinigter FCF5) zwischen CHF 360-400 Millionen Die detaillierten Finanzergebnisse von Sunrise finden sich im Q1 2024 Fixed Income Release . Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 ---------------------- 1) Inklusive B2B- und Zweit-SIM-Karten; ohne Zweit-SIM-Karten in Übereinstimmung mit der Definition von LG betrug das Wachstum der Postpaid-Kunden RGU 26 000 im Q1 2024. 2) Die Ergebnisse auf angepasster Basis und gemäss den LG-Definitionen sind konsistent mit den von der Muttergesellschaft vorgelegten Ergebnissen. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind als Ergänzung und nicht als Ersatz für die U.S. GAAP-Kennzahlen zu sehen, die in den Finanz-Statements der Muttergesellschaft enthalten sind. Zu den Definitionen und Bereinigungen ist der Q1 2024 Fixed Income Release zu konsultieren. 3) «costs to capture» beinhalten im Allgemeinen inkrementelle, Dritt-Betriebs- und Kapitalkosten, die direkt mit Integrationsaktivitäten, Restrukturierungsmassnahmen und bestimmten anderen Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung eines erworbenen Unternehmens an die Geschäftsprozesse der Muttergesellschaft zur Erzielung von Synergien verbunden sind. Diese Kosten sind notwendig, um den Betrieb eines zu erwerbenden Unternehmens (oder eines zu gründenden Joint Ventures) mit jenem der Muttergesellschaft zu verbinden, oder sie sind mit der Akquisition verbunden. Infolgedessen können die zu erfassenden Kosten bestimmte (i) Betriebskosten umfassen, die im bereinigten EBITDA enthalten sind, ebenso wie(ii) kapitalbezogene Kosten, die in den Sachanlagenzugängen und im bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4) enthalten sind und (iii) bestimmte integrationsbezogene Restrukturierungskosten, die nicht im bereinigten EBITDA oder bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4) enthalten sind. Da die Erzielung von Synergien im Laufe der Zeit erfolgt, sind bestimmte der zu erfassenden Kosten naturgemäss wiederkehrend und fallen im Allgemeinen innerhalb weniger Jahre nach Abschluss der Transaktion an. 4) Aufgrund eines Kommentars der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat Liberty Global ab Q3 2021 den früher verwendeten Begriff «OFCF» in «Bereinigtes EBITDA ohne Sachanlagenzugänge» geändert. 5) Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Free Cash Flow sind Nicht-GAAP-Kennzahlen, Definitionen finden Sie im Glossar. Quantitative Überleitungen zum Nettogewinn/-verlust (einschliesslich der Wachstumsraten des Nettogewinns/-verlusts) und zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für unsere Prognosen zum bereinigten EBITDA und den bereinigten FCF können nicht ohne unangemessenen Aufwand bereitgestellt werden. Weder sind (i) bestimmte nicht-zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, einschliesslich der Komponenten nicht-operativer Erträge/Aufwendungen, Abschreibungen und Wertminderungen, Restrukturierung und andere betriebliche Posten, die im Nettogewinn/-verlust enthalten, noch (ii) können spezifische Veränderungen des Betriebskapitals prognostiziert werden, die sich auf den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auswirken. Die Posten, die wir nicht prognostizieren, können von Periode zu Periode erheblich schwanken.

News Source: Sunrise UPC GmbH





Ende der Medienmitteilungen