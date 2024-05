Gestern hat Borussia Dortmund sein sechstes und letztes Heimspiel in der Champions-League-Saison 2023/24 absolviert. Und durch den 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain hat man sich nicht nur eine vernünftige Ausgangsposition für das schwere Rückspiel in Frankreich erarbeitet, sondern sich auch für die Königsklasse in der nächsten Saison qualifiziert.Denn in der UEFA-Sonderwertung, in der es darum geht, welche Ligen für 2024/25 gleich fünf Vertreter in die Champions League schicken dürfen, ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...