Der DAX war am Dienstag belastet von schwachen Autowerten mit einem Minus von gut einem Prozent auf 17.932,17 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch nach dem Feiertag am Mittwoch ist zunächst kein neuer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstagmorgen 0,1 Prozent tiefer auf 17.915 Zähler.Im Blickpunkt steht am heutigen Handelstag eine ganze Reihe von Quartalszahlen. Am Mittwoch hatte bereits der BioNTech-Partner Pfizer sowie der US-Chipkonzern Qualcomm seine ...

