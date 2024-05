Der DAX (WKN: 846900) ist am Dienstag deutlich zurückgefallen. Vor dem Feiertag am Mittwoch büßte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 180 Punkte ein und ging -1,03% tiefer mit 17.932 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren die Papiere von Vonovia und MTU, Autowerte wie Volkswagen und Mercedes-Benz rutschten ans DAX-Ende. Wie geht es weiter nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank? Die deutschen Standardwerte starteten etwas höher in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...