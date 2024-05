DJ Siemens bevorzugter Anbieter für zehn Schnellzüge in den USA

Von Josh Beckerman

NEW YORK (Dow Jones)--Siemens soll die Züge für die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Las Vegas und Los Angeles in den USA liefern. Der Betreiber Brightline wählte Siemens Mobility als bevorzugten Bieter für den Bau von zehn Zuggarnituren des Siemens-Schnellzuges American Pioneer 220 aus.

Im April feierte Brightline West den ersten Spatenstich für das 315 Zugkilometer lange System, das Las Vegas mit Südkalifornien verbinden und rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles in Betrieb gehen soll. Brightline betreibt seit 2018 auch eine Schnellstrecke in Florida.

In der Mitteilung von Brightline und Siemens heißt es, dass der deutsche Zughersteller "eine neue Fabrik für den Bau des AP220 errichten und den Standort des ersten echten Hochgeschwindigkeitsproduktionszentrums in Amerika bekannt geben wird, sobald der Vertrag abgeschlossen ist."

Alstom war laut mehreren Medienberichten ebenfalls ein prominenter Anwärter für den Auftrag. Brightline wird von der Fortress Investment Group unterstützt.

