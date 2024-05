Vancouver, British Columbia - 2. Mai 2024 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. ("Maverick" oder das "Unternehmen") (CSE: CDN; OTCPINK: AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich, die erfolgreiche Erweiterung seiner Lithiumprospektionsgebiete in der Region James Bay bekannt geben zu können; das Unternehmen hat sein Portfolio um zusätzliche 110.000 Hektar ergänzt.

Zusätzlicher Kaufvertrag mit Shawn Ryan

Maverick hat einen weiteren Kaufvertrag mit Shawn Ryan abgeschlossen, um seine Liegenschaft im Gebiet James Bay mit Explorationspotenzial für Lithium und andere hochwertige Minerale zu erweitern, einschließlich der Lithiumprospektionsgebiete Poncheville im südlichen Zentrum von Quebec. Mit dem Vertrag, der mit Wirkung zum 17. April 2024 geschlossen wurde, kann Maverick sein Portfolio um 2.251 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 110.000 Hektar zu einem Kaufpreis von 160.000 CAD erweitern. Damit wächst das gesamte Landpaket von Maverick im Gebiet James Bay auf 150.000 Hektar an äußerst höffigem Gelände an.

Simon Studer, Interim-CEO und COO, erklärt: "Mit dieser strategischen Konsolidierung in James Bay, die praktisch zum Selbstkostenpreis erfolgte, kontrolliert Maverick nun zwei zusammenhängende, über Straßen zugängliche Claim-Blöcke, die 60 Meilen nördlich von Matagami liegen und 150.000 Hektar umfassen. Dieses Gebiet birgt das Potenzial für das Auffinden von Vorkommen mehrerer hochwertiger Minerale und Metalle, darunter auch Lithium. Während wir uns auf einen produktiven Sommer freuen, wird das technische Team unter der Leitung von Raul Sanabria, P.Geo., die Ergebnisse unseres ersten Prospektionsprogramms, das im Jahr 2023 durchgeführt wurde, mit Desktop-Studien und einer Datenrecherche neu bewerten. Ein breit angelegtes erstes Prospektionsfeldprogramm anhand von Traversen lieferte anomale Ergebnisse für Lithium und andere verwandte Elemente, die über den Hintergrundwerten lagen. Unser Team ist bestrebt, die Lithiumprospektionsgebiete Poncheville in den nächsten Explorationssaisons zu soliden Explorationsprojekten auszubauen."

Abschluss des Erwerbs des Konzessionsgebiets Northwind Lake

Maverick freut sich, den Abschluss der Vereinbarung über den Erwerb des Konzessionsgebiets Northwind Lake vom 21. Juni 2023 bekannt geben zu können. Nach der letzten Zahlung von 50.000 CAD hält Maverick nun alle Eigentumsanteile an einem wertvollen Explorationsprojekt im Lithiumgebiet Electric Avenue, einem der am weitesten erschlossenen Lithiumexplorationsgebiete Ontarios. Das erworbene Projekt, das nur 10 km nord-nordwestlich der hochgradigen Lithiumlagerstätte liegt, stellt einen bedeutenden Mehrwert für unsere Portfoliostrategie dar.

Maverick beauftragt In Good Standing Corporation mit Landmanagement

Maverick hat die Firma In Good Standing Corporation, einen in Ontario ansässigen, auf die Bergbau- und Explorationsindustrie spezialisierten Dienstleister für Landmanagement, mit der Verwaltung seines wachsenden Portfolios kanadischer Projekte beauftragt. Simon Studer, Interim-CEO, sagt dazu: "Unsere Zusammenarbeit mit In Good Standing gewährleistet nicht nur die optimale Einhaltung von Vorschriften und Betriebsabläufen in allen Rechtsgebieten, in denen wir tätig sind, sondern ermöglicht auch eine ausgefeilte Überwachung der Projekte. Durch den Einsatz von Geomatik und anderen IT-gestützten Expertensystemen wollen wir unsere Explorationsstrategien verfeinern und die Bewältigung des regulatorischen Umfelds effektiver gestalten, um einen erstklassigen Schutz unserer Investitionen sicherzustellen."

Über CDN Maverick Capital Corp.:

CDN Maverick Capital Corp. ist ein diversifiziertes Explorationsunternehmen, das seinen Fokus vor allem auf kritische Minerale in Nord- und Südamerika legt.

James Bay, Quebec: Lithiumprojekt Poncheville

Prospektionsgebiet mit Lithium-Pegmatitvorkommen, das sich über mehr als 150.000 Hektar Grundfläche erstreckt und die Konzessionen Poncheville und Chabinoche sowie deren Erweiterungen umfasst.

Electric Avenue, Ontario: Lithiumkonzessionsgebiet Northwind Lake

7.040 Hektar in der "Electric Avenue", einem zukunftsträchtigen Explorationscamp in der Region Red Lake in Ontario, wo nach Lithium-Pegmatiten gesucht wird. Das Konzessionsgebiet liegt in der Nähe des Lithiumprojekts PAK mit der Firma Frontier Lithium als Betreiber.

Rainbow Canyon, Nevada:

Das Unternehmen ist außerdem Besitzer des Goldprojekts Rainbow Canyon in Nevada.

Beteiligungen

1. Das Unternehmen hält 1.044.385 Aktien der Firma NOAL Lithium Brines Inc., die als Lithiumexplorer im Lithium Triangle aktiv ist und ihre ersten Ressourcen in diesem Gebiet anhand von Bohrungen definiert.

2. Das Unternehmen hält über 1,6 Mio. Aktien der Firma Noram Lithium Corp., einem Emittenten, der sich auf die Exploration und Erschließung von lithiumführenden Tonsanden im Clayton Valley in Nevada konzentriert und in seiner Konzession, die als Projekt Zeus geführt wird, nach bedeutenden Lithiumressourcen sucht. Noram trifft derzeit Vorbereitungen auf eine Vormachbarkeitsstudie.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Direktor

mailto:sandyjmacdougall@gmail.com

Mobil: 778.999.2159

Simon Studer

President, Interim CEO und Direktor

mailto:simondavidstuder@gmail.com

Tel: +41-44-485-2484

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange ("CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74437Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74437&tr=1



