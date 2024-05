Online-Marktplatz eBay (NASDAQ:EBAY) hat die Umsatzerwartungen für das erste Quartal CY2024 übertroffen, aber die Prognose für das zweite Quartal liegt unter den Schätzungen der Analysten, was zu einem Kursrückgang führte. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in einem wettbewerbsintensiven Markt und einer sich abkühlenden Nachfrage nach Schlüsselprodukten wie Sammlerartikeln und Autoteilen steht. eBay hat sich in den letzten Jahren neu orientiert und bietet nun verstärkt "Fokus-Kategorien" wie Luxustaschen, Uhren, aufgearbeitete Elektronik und Autozubehör an. Im vergangenen Jahr erwarb eBay eine Handelsplattform für Sammelkarten für 295 Millionen Dollar, um die Kategorie der Sammelkarten zu erweitern. Es wurde auch ein Dienst zur Authentifizierung von Luxus- und Sammlerartikeln eingeführt.

