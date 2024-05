News von Trading-Treff.de Nasdaq, Dax und Gold standen gestern im Fokus der Fed, während bei AMD die Verarbeitung des Ausblicks für das zweite Quartal auf der Agenda stand. In Summe war der Mittwoch kein guter Handelstag für die Bullen. Weshalb das so war und was dieser Tag aus charttechnischer Sicht bedeutet, bespreche ich heute neben EURUSD und Gold in meiner Sendung "Tickmill's tägliche Tradingideen". Live-Besprechung: Tickmill's tägliche Tradingideen ...

