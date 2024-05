Wien/München - Ralf Rangnick wird nicht neuer Cheftrainer des FC Bayern München. Der frühere Bundesliga-Coach bleibt auch über die Europameisterschaft 2024 hinaus Teamchef des österreichischen Nationalteams, teilte der ÖFB am Donnerstag mit.



"Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef", ließ sich Rangnick zitieren. Er sei "fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen". Dabei sei das "keine Absage an den FC Bayern", sondern "eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele", so Rangnick.



Damit verschärft sich die Situation bei der Trainersuche für den deutschen Rekordmeister weiter. Zuvor hatten bereits Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso sowie DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann eine Rückkehr an die Säbener Straße abgelehnt.

