Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich eingetrübt. Nach drei Monaten mit einer Steigerung ging der Einkaufsmanager-Index (PMI) im April wieder zurück. Dafür liegt der PMI der Dienstleistungen wieder über der Wachstumsschwelle. Der PMI für die Industrie schwächte sich im April saisonbereinigt um 3,8 auf 41,4 Punkte ab und verharrte damit zum sechzehnten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50, wie die UBS am Dienstag mitteilte. ...

