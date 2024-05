NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Dass ein Berufungsgericht in den USA ein Urteil im Falle der Chemikalie PCB mit einer Strafzahlung von 185 Millionen US-Dollar gegen die Tochter Monsanto widerrufen habe, sei ein wichtiger Sieg für den deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzern, schrieb Analyst Charlie Bentley am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Urteil dürfte die negativen Gerichtsentscheidungen gegen Bayer in weiteren Fällen infrage stellen, für die Bayer zu Strafen von insgesamt mehr als einer Milliarde Dollar verurteilt worden sei./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:42 / ET





ISIN: DE000BAY0017

