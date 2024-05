Fortuna Silver Mines meldete sehr gute Bohrergebnisse aus dem Explorationsprogramm bei der Yessi-Ader in der San Jose-Mine in Mexiko und auch Endeavour Silver hatte gute Nachrichten: Der Bau der neuen Terronera-Mine in Mexiko ist nun zu 53 % fortgeschritten. Angesichts der guten Nachrichten über beide Unternehmen und des zugrunde liegenden Silberdefizits sind wir für Fortuna Silver und Endeavour Silver sehr positiv gestimmt und haben deutlich höhere Kursziele. Unternehmen im Überblick: Fortuna Silver Mines Inc. - https://fortunasilver.com ISIN: CA3499151080 , WKN: A0ETVA , FRA: F4S.F , TSX: FVI.TO Weitere Videos von Fortuna Silver Mines Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/fortuna-silver-mines-inc/ Endeavour Silver Corp. - http://www.edrsilver.com ISIN: CA29258Y1034 , WKN: A0DJ0N , FRA: EJD.F , TSX: EDR.TO , Valor: 1935513 Weitere Videos von Endeavour Silver Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/endeavour-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Production Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV