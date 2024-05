Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,92 Gigawatt, die bereits vor 2023 in Betrieb genommen wurden, sind noch nicht vom zuständigen Anschlussnetzbetreiber geprüft und speisen keinen Strom ein. Besonders Photovoltaik-Anlagen in den neuen Bundesländern sind betroffen. Mit 139 Milliarden Euro wurden in Deutschland von 2000 bis 2023 mehr als ein Drittel aller Investitionen für erneuerbare Energien in Photovoltaik getätigt. Gemäß Bundesrechnungshof sind private Investitionen dabei essenziell für eine erfolgreiche Energiewende. Daher werden Investitionen in gewerbliche Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...