Nächster Folgeauftrag für CeoTronics aus dem SmG-Projekt für die Bundeswehr: Man habe ein zusätzliches Auftragseingangsvolumen in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro in den Auftragsbestand übernommen, meldet das Unternehmen aus Rödermark am Donnerstag. Angaben zu den beauftragten und damals optional angebotenen Produkten macht CeoTronics keine. Aus dem ...

